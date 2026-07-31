Lazio | Un ospite speciale in ritiro: "Fieri di averti avuto con noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un ospite speciale ha fatto visita alla Lazio nel corso del ritiro pre-campionato. Si tratta di Fabrizio Macchi, campione paralimpico di ciclismo, vincitore di una medaglia di bronzo ad Atene 2004 e campione, per due volte, con la medaglia d'oro ai Mondiali su strada. La Lazio ha pubblicato sul proprio canale Whatsapp la foto che ritrae l'atleta in compagnia dell'intera squadra biancoceleste all'interno del centro sportivo di Formello, con tanto di maglia firmata da tutti i calciatori. Al suo fianco, da una parte Gattuso e dall'altra capitan Zaccagni.