Euro 2032, Abodi e il Flaminio: "Potrebbe essere utilizzato..."

RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista concessa a Il Messaggero il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato anche della situazione dello stadio Flaminio della Lazio.

“Sul Flaminio la prima cosa da dire è che è frustrante parlarne nell’auspicio che tutto rimanga in piedi perché ogni anno che passa aumenta il profilo del rischio. Lo Stadio Flaminio deve riprendere una vita attiva, utile alla comunità e rispettosa del suo valore architettonico prima che sia troppo tardi”.

“Il Flaminio è una sfida reciproca, se vogliamo preservarlo, va accettata e lavorare insieme su come procedere senza indugio. Se potrà essere inserito negli stadi del 2032? Direi di sì, più come impianto di allenamento, in linea comunque con le previsioni della Lazio”.

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