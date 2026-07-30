Lazio - Avellino, ora è anche ufficiale: anticipato l’orario del match
30.07.2026 20:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Come vi avevamo anticipato, la gara tra Lazio e Avellino in programma sabato 1 agosto a Formello non si giocherà più alle ore 11:00 ma alle 9:30. Di seguito il comunicato del club.
“La S.S. Lazio rende noto che il fischio d'inizio dell'amichevole contro l'Avellino, in programma sabato 1° agosto presso il Training Center di Formello, è stato anticipato alle ore 9:30”.
“Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTubedel Club, DAZN e Sportitalia”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.