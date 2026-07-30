WOMEN | Lazio, Longobardi: “Porto desiderio e sacrificio. Ho parlato con Castiello e…”

C’è anche Anna Longobardi tra i nuovi acquisti della Lazio Women in questa estate. L’attaccante biancoceleste si è presentata così ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Lo scorso anno all’Atletico Madrid è stato magnifico da ogni punto di vista, sia calcistico che umano. Mi sento molto cresciuta e ovviamente arrivavo in un mondo completamente diverso, sono contenta e ho voglia di portare lì tutto ciò che ho imparato lì”.

“Io voglio portare qui il desiderio di imparare e sacrificarmi, ma soprattutto voglio da parte mia vivere questa grande opportunità. Un’esperienza che mi farà crescere. E voglio far gol ovviamente. Mi definirei un attaccante che sente la porta, che ha voglia di giocare con la squadra e che ha voglia di segnare, aiutare e sacrificarsi”.

“Oggi ho parlato con Castiello, mi può aiutare tantissimo anche a livello personale per comprendere l’ambiente. Ha un’esperienza incredibile in campo e nel campionato. Penso possa essere un punto di riferimento qui per me. Visentin? Spero che possiamo completarci e aiutare la squadra a vincere le partite. Sono sicura ci troveremo bene in campo, è una giocatrice che mi piace molto. Ho scelto il 17 come numero di maglia, ce l’ho anche tatuato e mi accompagna da parecchio tempo. Mi piace molto e ha vari significati, alcuni personali. Sono contenta di averlo scelto”.