WOMEN | Lazio, Longobardi: “Porto desiderio e sacrificio. Ho parlato con Castiello e…”

30.07.2026 21:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio, Longobardi: “Porto desiderio e sacrificio. Ho parlato con Castiello e…”

C’è anche Anna Longobardi tra i nuovi acquisti della Lazio Women in questa estate. L’attaccante biancoceleste si è presentata così ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Lo scorso anno all’Atletico Madrid è stato magnifico da ogni punto di vista, sia calcistico che umano. Mi sento molto cresciuta e ovviamente arrivavo in un mondo completamente diverso, sono contenta e ho voglia di portare lì tutto ciò che ho imparato lì”. 

Io voglio portare qui il desiderio di imparare e sacrificarmi, ma soprattutto voglio da parte mia vivere questa grande opportunità. Un’esperienza che mi farà crescere. E voglio far gol ovviamente. Mi definirei un attaccante che sente la porta, che ha voglia di giocare con la squadra e che ha voglia di segnare, aiutare e sacrificarsi”. 

Oggi ho parlato con Castiello, mi può aiutare tantissimo anche a livello personale per comprendere l’ambiente. Ha un’esperienza incredibile in campo e nel campionato. Penso possa essere un punto di riferimento qui per me. Visentin? Spero che possiamo completarci e aiutare la squadra a vincere le partite. Sono sicura ci troveremo bene in campo, è una giocatrice che mi piace molto. Ho scelto il 17 come numero di maglia, ce l’ho anche tatuato e mi accompagna da parecchio tempo. Mi piace molto e ha vari significati, alcuni personali. Sono contenta di averlo scelto”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.