Lazio, Patania su Taylor e Gattuso: "Questo succede quando..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, ha parlato di quanto avvenuto tra Gattuso e Taylor nell'allenamento di questa mattina, per poi parlare della gestione della squadra del tecnico calabrese.

GATTUSO-TAYLOR - "Scintille Gattuso-Taylor in campo? Quando succedono queste cose, quando c’è qualcosa di non chiarito, meglio farlo subito e prendere posizione. Quando un giocatore non si sente soddisfatto, meglio perderlo subito piuttosto che prolungare le frizioni. Anche a costo di perdere un buon giocatore".

IL RAPPORTO TRA GATTUSO E I CALCIATORI - "Dal punto di vista caratteriale, del rapporto con i giocatori, della schiettezza, io sto tutta la vita con Gattuso. Rino lo conosco bene, l’ho sentito poco prima di iniziare gli allenamenti con la Lazio. Lui ha bisogno di gente che ci stia con la testa, con la fede e con l’anima. L’olandese è il miglior centrocampista della Lazio, mi auguro che sia un episodio che faccia da stimolo. Probabilmente, quando è arrivato non pensava di ritrovarsi nel punto più basso della gestione Lotito. Magari è un discorso di ambizioni, ma è meglio chiarire subito. Chi resta nella Lazio, oggi, deve remare forte ed essere calato in quella che è la necessità di fare la guerra in campo. Purtroppo, stiamo andando incontro ad una stagione terribile".