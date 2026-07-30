WOMEN | Grassadonia: “Soddisfatto ma c’è tanta strada da fare. Dal mercato…”

Al termine del test con la Napoli Women è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Gianluca Grassadonia. Queste le parole dell’allenatore della Lazio Women: “Indicazioni positive dopo questo test: dopo nove giorni di lavoro guardiamo il lavoro svolto dalle ragazze, che è stato importante. Siamo in momento di grande conoscenza con tante giocatrici nuove. È iniziato un nuovo percorso e un nuovo ciclo, serve pazienza e continuare a lavorare per mettere dentro tanti concetti e capire che sarà un anno diverso rispetto al passato. Servono serenità e consapevolezza di un lavoro e un percorso da fare”.

“Ci vuole tempo, c’è tanto lavoro da fare. Non è semplice iniziare un nuovo ciclo ma siamo coscienti di questo. Voglio ringraziare le calciatrici per questi nove giorni di lavoro e per quanto anche oggi hanno comunque provato a fare contro una squadra che gioca già insieme. La maggior parte delle calciatrici sono rimaste, è già un percorso di due anni mentre noi abbiamo cambiato tantissimo. Ne siamo consapevoli ma non ci spaventa: siamo in un momento di conoscenza, il percorso è nuovo e c’è tanto da fare con tante giocatrici straniere, tante giovani e tante ragazze magari alla prima esperienza. Si continua a testa bassa e con grande disponibilità da parte loro”.

“Non ci dimentichiamo che i carichi sono stati e saranno ancora importanti. In più ci sono da aggiungere le tante informazioni che le ragazze raccolgo. Non è semplice, a volte diventa più difficoltosa la fatica mentale che fisica. Però ripeto: la prestazione e gli errori ci sono stati entrambi, fa parte del percorso. Lavoreremo e andremo avanti con grande serenità. Servono cuore, determinazione e rabbia: sarà un campionato diverso e lo sappiamo tutti, il primo obiettivo è la salvezza. Una volta fatto questo potremo guardare oltre ma è una nuova Lazio, è l’anno zero, dobbiamo ripartire con la giusta convinzione e con la consapevolezza che sarà un anno con tantissimo da fare”.

“Stiamo lavorando, il direttore sta lavorando e ci confrontiamo quotidianamente. Mancano delle calciatrici importanti, che andranno a completare questo mosaico. Non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo prendere per prendere: conosciamo i nostri obiettivi anche se non è facile perché c’è tanta concorrenza, però dobbiamo avere la pazienza di sapere aspettare e poi prendere le calciatrici giuste. Ultimato il lavoro a Celano, siamo stati davvero bene. Venerdì e sabato saranno liberi e poi domenica mattina si tornerà a lavoro per un agosto intenso, ancor di più a settembre quando inizierà la stagione vera e propria. Noi ci teniamo a ben figurare, ci sarà la Women’s Cup. Da qui a un mese la squadra crescerà tanto”.