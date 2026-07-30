Lazio - Avellino, cambia l’orario dell’amichevole: i dettagli

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Una seduta di allenamento nella mattinata di domani venerdì, poi per la Lazio sarà il momento di due amichevoli in altrettanti giorni. La prima sul centrale di Formello contro l’Avellino sabato 1 agosto, la seconda invece allo stadio Cino e Lillo Del Duca contro l’Ascoli domenica 2 agosto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, arrivano novità sull’orario della gara di Formello. La gara tra Lazio e Avellino, inizialmente prevista alle ore 11:00, è stata anticipata alle ore 9:30. Una scelta dettata da questioni logistiche e di opportunità, anche a causa della presenza dei campani sul territorio capitolino già dal giorno precedente.

L’Avellino, infatti, terminerà domani il ritiro a Rivisondoli, in provincia de L’Aquila. E, invece che far ritorno in Campania, si fermerà una notte a Roma per giocare subito l’amichevole contro la Lazio a Formello e quindi far ritorno a casa. I biancocelesti, invece, dopo il test con i biancoverdi si proietteranno subito verso la sfida con l’Ascoli.