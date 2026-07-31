Calciomercato | Espí è un nuovo giocatore del Real: l'annuncio dei Blancos

CALCIOMERCATO LAZIO - Era stato accostato anche alla Lazio che aveva messo gli occhi su di lui ma, poi, è arrivato il Real Madrid e i Blancos hanno chiuso in fretta l’affare per Carlos Espì. Il club di Madrid ha chiuso la trattativa versando nelle casse del Levante 25 milioni di euro.

Questo il comunicato ufficiale sull’acquisto del calciatore: “Il Real Madrid C. F. e il Levante U. D. hanno concordato il trasferimento del giocatore Carlos Espí, che si lega al nostro club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2031. A 21 anni, Carlos Espí ha giocato tre stagioni al Levante, in cui ha giocato 66 partite e segnato 20 gol. La scorsa stagione è stato nominato miglior giocatore Under 23 della Liga. Carlos Espí è internazionale U19 e U-20 con la Spagna".

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