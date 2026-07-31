Morte Baresi, il ricordo di Cucchi: "Fortunati ad averlo visto giocare"

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© foto di Federico De Luca

La morte di Franco Baresi ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del calcio. Un campione dentro e fuori dal campo che ha scritto pagine importantissime della storia del Milan e della Nazionale.

A ricordarlo anche Riccardo Cucchi che ha avuto la fortuna di raccontarlo in tantissime radiocronache: "Siamo stati fortunati. Lo abbiamo visto giocare. Qualcuno lo è stato di più perché ha potuto anche raccontarlo", queste le sue parole.

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