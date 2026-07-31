Morte Baresi, il ricordo di Cucchi: "Fortunati ad averlo visto giocare"
31.07.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
La morte di Franco Baresi ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del calcio. Un campione dentro e fuori dal campo che ha scritto pagine importantissime della storia del Milan e della Nazionale.
A ricordarlo anche Riccardo Cucchi che ha avuto la fortuna di raccontarlo in tantissime radiocronache: "Siamo stati fortunati. Lo abbiamo visto giocare. Qualcuno lo è stato di più perché ha potuto anche raccontarlo", queste le sue parole.
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