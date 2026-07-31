Lazio, Gattuso non vuole alibi: il discorso alla squadra nello spogliatoio

RASSEGNA STAMPA - Sarà una stagione impegnativa per la Lazio, Gattuso pretende che il gruppo dia anima e corpo e non solo nelle partite ma anche in allenamento. Alla ripartenza della seconda parte di ritiro, si legge sul Messaggero, il tecnico ha fatto un discorso chiaro e forte allo spogliatoio chiarendo le intenzioni e ciò che si aspetta dai suoi giocatori.

“Ora iniziamo a fare sul serio, voglio vedere più verve nelle sedute. Al piattume preferisco un vaffa in più”, sono queste le parole pronunciate dal calabrese nella giornata di mercoledì alla ripresa. Neanche il tempo di dirlo che c’è stato il battibecco con Taylor che, ripreso dalle telecamere ufficiali del club, ha fatto il giro del web allarmando i tifosi già sconfortati.

La situazione intorno alla Lazio è tutt’altro che semplice, ansia e nervosismo crescono dentro Formello. Il tecnico, prosegue il quotidiano, ha chiesto in privato a Fabiani e Lotito di provare ad accelerare qualche operazione ma non vuole trasmettere la sua inquietudine al gruppo per evitare di concedere alibi. Per questo, rimette in riga chiunque sia distratto: è toccato all’olandese ieri, prima ancora a Tavares ed è pronto a farlo anche col prossimo.

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