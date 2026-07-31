Frosinone - Lazio, parte la vendita dei biglietti: i dettagli
Il Frosinone Calcio ha reso noto tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista dell'amichevole contro la Lazio, prevista domenica 9 agosto alle 20:45. Di seguito il comunicato del club:
"Il Frosinone Calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara amichevole Frosinone-Lazio in programma domenica 9 agosto alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
- Prezzo Tagliando del settore Ospiti € 10,00
- Modalità di vendita circuito Vivaticket online e punti vendita ricevitorie.
- Inizio Vendite: venerdi 31 luglio ore 11:00
- Chiusura Vendite: sabato 8 agosto ore 19:00
- Capienza del settore Ospiti 1.021 posti.
Restrizioni:
- Incedibilità del tagliando.
Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dello stadio pubblicati anche sul sito internet ufficiale della società.
I biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di biglietto."