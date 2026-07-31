Lazio, contatto Sarri-Romagnoli: l’ex tecnico lo vorrebbe all’Atalanta

31.07.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, contatto Sarri-Romagnoli: l’ex tecnico lo vorrebbe all’Atalanta
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RASSEGNA STAMPA - Il rallentamento, definitivo o meno, della trattativa con l’Al-Sadd non cambia le cose: Alessio Romagnoli sembra destinato a lasciare in un modo o nell’altro la Lazio. L’ex squadra di Mancini vuole consegnare a Lotito i 3 milioni del cartellino in comode rate, un’opzione non accettabile per i biancocelesti. Ma il Qatar non è l’unica soluzione possibile.

Rimane sempre viva infatti la candidatura dell’Atalanta. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, lo stesso Maurizio Sarri ha chiamato Romagnoli per la possibilità di portarlo a Bergamo, nonostante il centrale avesse dichiarato di non voler giocare per altri club in Italia. C’è però un ostacolo.

L’Atalanta, infatti, ha un rigido tetto ingaggi che verrebbe superato dallo stipendio di oltre 3 milioni di Romagnoli. Il centrale dovrebbe quindi spalmare l’ingaggio per vestire la maglia bergamasca, mentre non ci sarebbe alcun problema per il pagamento da versare nella cassa della Lazio. La situazione vero Bergamo va dunque monitorata.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.