Lazio, crollo abbonamenti anche in vendita libera: il dato aggiornato
31.07.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Una scelta che non lascia spazio ai dubbi, certificata dai numeri della campagna abbonamenti che raccontano di un’adesione di massa alla protesta dei tifosi della Lazio.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, infatti, le tessere staccate finora sono poco meno di 2500. Un numero che comprende i vecchi abbonamenti rinnovati e quelli sottoscritti in questi primi giorni di vendita libera.
Evidente quindi l’adesione dell’intera tifoseria Lazio alla scelta del tifo organizzato di non sottoscrivere l’abbonamento e disertare l’Olimpico nelle gare interne: rispetto ai quasi 30mila abbonati dello scorso anno, appena l’8% dei tifosi ha per ora sottoscritto la propria tessera.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.