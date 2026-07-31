Lazio, Capezzone: “Silenzio di Lotito. Spediamo le lettere a Formello o a Reggio Calabria?”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone torna sulle colonne del quotidiano a parlare della situazione di casa Lazio, soffermandosi sulle lettere inviate dai tifosi alla redazione e alla volontà di consegnarle a Lotito. Queste le sue parole: “Dev’essere esaurita pure la buona educazione. Nei giorni scorsi, abbiamo cercato di contattare la società Lazio per comunicare che Luigi Bisignani ed io saremmo stati lieti di consegnare al presidente Lotito un voluminoso pacco (ben confezionato, con tanto di fiocco biancoceleste) contenente le mail e le lettere arrivate a Il Tempo dai tifosi laziali”.

“Un materiale da leggere e da conservare, carico di passione e di ragioni, stralci di vita, storie familiari, memorie preziose, non solo rivendicazioni e legittime proteste. Abbiamo contattato la comunicazione della Lazio e ci è stato detto di rivolgerci alla presidenza. Allora abbiamo scritto alla mail del Presidente preannunciando la nostra disponibilità a raggiungere Formello”.

“Da tre giorni, non abbiamo ricevuto nemmeno un cenno di risposta. Del resto, pure le nostre 10 domande giacciono senza risposta da due mesi. Prendiamo atto e invieremo il plico per posta. Sorge solo il dubbio se farle consegnare a Formello o a Reggio Calabria”.