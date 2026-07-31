FIFA nel caos, il consigliere di Infantino si dimette: "Non posso restare a guardare"

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Un improvviso scossone ai vertici della FIFA. Carlos Cordeiro, consigliere senior del presidente Gianni Infantino ed ex presidente della Federazione calcistica statunitense, ha deciso di dimettersi dal proprio incarico in aperta polemica con il progetto che prevede l’ingresso di investitori privati nelle competizioni della FIFA, compresa la Coppa del Mondo.

Cordeiro ha spiegato la sua scelta con parole molto dure, prendendo le distanze dalla strategia portata avanti dalla federazione internazionale: "In qualità di consigliere senior del presidente della FIFA, ex banchiere e appassionato di calcio da tutta la vita, non posso restare a guardare mentre la FIFA prende in considerazione la possibilità di vendere una partecipazione nella Coppa del Mondo", ha dichiarato.

La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per Infantino, impegnato a difendere un progetto che ha già provocato la reazione contraria di UEFA, Concacaf e AFC. Il piano prevede la creazione di una nuova struttura commerciale attraverso la quale consentire a investitori esterni di acquisire quote di minoranza nelle competizioni FIFA. L’uscita di scena di Cordeiro, figura con una lunga esperienza nel mondo finanziario e calcistico, rappresenta un ulteriore segnale delle divisioni interne che stanno emergendo attorno alla riforma.

Il presidente della FIFA continua a sostenere che "nessuno sta vendendo il calcio" e che l’obiettivo sia aumentare le opportunità economiche per le federazioni affiliate. Ma il fronte del dissenso cresce e ora coinvolge anche figure vicine alla stessa leadership di Infantino.