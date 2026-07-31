Lazio, Mattei: "Questa gestione non si ritrova neanche in Eccellenza"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Stefano Mattei, durante il suo intervento ai microfoni di RadioSei, si è espresso in merito alla situazione Taylor e ha commentato le difficoltà della Lazio sia nella stravagante gestione delle amichevoli sia per quanto riguarda l'impossibilità di intervenire liberamente sul mercato. Queste le sue parole: "Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima, prima ha richiamato il calciatore per il suo gesto e poi c’è stato il chiarimento. Ora dobbiamo vedere se è stata una reazione istintiva quella di Taylor o se è un’insofferenza legata alla situazione Lazio".

"L’orario della partita di domani è cambiato, ennesimo cambio dopo che la società aveva anche annunciato che le amichevoli sarebbero state a porte aperte: questa è una gestione che neanche in Eccellenza si ritrova".

"Il fatto di ieri, la discussione tra il tecnico e il centrocampista, preoccupa perché ci sono dei precedenti, con giocatori che volevano andare via, vedi Guendouzi, Castellanos, Vecino, Romagnoli. La Lazio, se non vende, neanche in prestito può prendere i calciatori, questa è la realtà. Si cerca il prestito gratuito, al limite poi si pone il riscatto obbligatorio legato alla vittoria dello scudetto: come a dire, non lo riscatteremo”.