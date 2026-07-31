Lazio, i migliori talenti del settore giovanile: la Top 11 di Gazzetta Regionale

Quali sono stati i migliori giocatorin dell'ultima stagione nel settore giovanile della Lazio? Quali sono i talenti più promettenti che hanno vestito, vestono o continueranno a vesitre i colori biancocelesti? A dare una risposta è Gazzetta Regionale, portale esperto nel calcio giovanile, che ha diramato la top-11 dell'ultima stagione. All'interno anche i nomi di Calvani e Aurelio Conti che, però, hanno già lasciato Formello.

Portiere

Leonardo Quadrelli - 2009

Presenze: 20 (Under 17)

Difensori

Lorenzo Calvani - 2008*

Presenze: 4 (Under 18), 29 (Primavera)

Alessandro Boveri - 2011

Presenze: 23 (Under 15)

Samuele Rufo - 2012

Presenze: 17 (Under 14 Pro), 4 (Under 14 elite)

Centrocampisti

Lukas Bruscaglia - 2009

Presenze: 26 (Under 17) 2 (Under 18)

Emiliano Interlandi - 2011

Presenze: 26 (Under 15)

Iacopo Licciardello - 2012

Presenze: 18 (Under 14 pro), 3 (Under 14 elite)

Nicolas Pellegrino - 2011

Presenze: 21 (Under 15)

Attaccanti

Michele Elena - 2010

Presenze: 24 (Under 16), 1 (Primavera)

Marco Aurelio Conti - 2012**

Presenze: 18 (Under 14 pro), 5 (Under 14 elite)

Davide Vinci - 2012

Presenze: 19 (Under 14 pro), 16 (Under 14 elite)

*Trasferitosi al Milan al termine della stagione;

**Trasferitosi al Como al termine della stagione;