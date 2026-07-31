Lazio, i migliori talenti del settore giovanile: la Top 11 di Gazzetta Regionale
Quali sono stati i migliori giocatorin dell'ultima stagione nel settore giovanile della Lazio? Quali sono i talenti più promettenti che hanno vestito, vestono o continueranno a vesitre i colori biancocelesti? A dare una risposta è Gazzetta Regionale, portale esperto nel calcio giovanile, che ha diramato la top-11 dell'ultima stagione. All'interno anche i nomi di Calvani e Aurelio Conti che, però, hanno già lasciato Formello.
Portiere
Leonardo Quadrelli - 2009
Presenze: 20 (Under 17)
Difensori
Lorenzo Calvani - 2008*
Presenze: 4 (Under 18), 29 (Primavera)
Alessandro Boveri - 2011
Presenze: 23 (Under 15)
Samuele Rufo - 2012
Presenze: 17 (Under 14 Pro), 4 (Under 14 elite)
Centrocampisti
Lukas Bruscaglia - 2009
Presenze: 26 (Under 17) 2 (Under 18)
Emiliano Interlandi - 2011
Presenze: 26 (Under 15)
Iacopo Licciardello - 2012
Presenze: 18 (Under 14 pro), 3 (Under 14 elite)
Nicolas Pellegrino - 2011
Presenze: 21 (Under 15)
Attaccanti
Michele Elena - 2010
Presenze: 24 (Under 16), 1 (Primavera)
Marco Aurelio Conti - 2012**
Presenze: 18 (Under 14 pro), 5 (Under 14 elite)
Davide Vinci - 2012
Presenze: 19 (Under 14 pro), 16 (Under 14 elite)
*Trasferitosi al Milan al termine della stagione;
**Trasferitosi al Como al termine della stagione;