Lazio | Taylor-Gattuso, caso rientrato: l'agente conferma la pace dopo lo screzio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È già rientrato il caso che nelle ultime ore aveva attirato l'attenzione dei tifosi della Lazio. Lo screzio tra Kenneth Taylor e Gennaro Gattuso, immortalato durante un allenamento e rapidamente diventato virale sui social, si è infatti concluso nel migliore dei modi.

A confermarlo è stato Guido Albers, agente del centrocampista, intervenuto in Olanda per chiarire quanto accaduto. Dopo il diverbio, culminato con l'invito del tecnico a lasciare momentaneamente il campo, Taylor ha avuto un confronto diretto con Gattuso e i due hanno immediatamente chiarito ogni incomprensione. Non a caso, il centrocampista ha preso regolarmente parte alla successiva seduta serale con il resto della squadra.

«È vero», ha confermato Albers, senza però voler aggiungere ulteriori dettagli sull'episodio. Il procuratore ha comunque ridimensionato l'accaduto, spiegando come situazioni simili siano all'ordine del giorno durante gli allenamenti. La differenza, questa volta, è stata la presenza delle telecamere, che hanno trasformato un normale momento di tensione in un caso mediatico.