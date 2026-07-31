Infantino, il piano si complica. Il piano di JP Morgan: "Eventi da 200 a 450"

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Il controverso progetto di Gianni Infantino di aprire la FIFA ai capitali privati continua a dividere il calcio mondiale. Dopo le dure prese di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC, nuove indiscrezioni rischiano di aumentare ulteriormente le tensioni attorno alla proposta del presidente della FIFA.

Secondo quanto rivelato dal Guardian, la banca d'investimento JP Morgan avrebbe realizzato, su incarico della FIFA, una presentazione di 25 pagine inviata alle 211 federazioni affiliate per illustrare la valutazione economica della futura società commerciale, denominata FIFA Forward Enterprise (FFE). Il piano prevede la creazione di una controllata che gestirà gli eventi più importanti della FIFA, con la successiva vendita del 20% delle quote a investitori privati per circa 4,2 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro).

Nonostante la FIFA registri già ricavi annui vicini ai 3,6 miliardi di dollari, JP Morgan ritiene che l'organizzazione sia ancora "sottovalorizzata" dal punto di vista commerciale, soprattutto se confrontata con colossi sportivi statunitensi come NFL e NBA, capaci di generare rispettivamente oltre 21 e 12 miliardi di dollari di fatturato ogni anno. Per aumentare gli introiti, la banca suggerisce una strategia molto aggressiva: ampliare il portafoglio delle competizioni, valorizzare maggiormente i diritti televisivi attraverso accordi differenziati per piattaforma, aprire il capitale a investitori esterni e ricorrere anche a strumenti di finanziamento.

L'aspetto che sta suscitando le maggiori perplessità riguarda però il numero delle competizioni. Secondo l'analisi di JP Morgan, la FIFA dovrebbe passare da circa 200 a 450 tornei annuali, considerando sia le manifestazioni delle nazionali maggiori sia quelle giovanili. Uno scenario che riporta inevitabilmente d'attualità il dibattito su un possibile Mondiale ogni due anni, proposta già avanzata in passato e poi accantonata dopo le forti proteste di confederazioni, leghe e calciatori. Le rivelazioni del Guardian sollevano inoltre dubbi sul processo decisionale: pur essendo ancora in corso la consultazione delle federazioni nazionali, il documento indica che già nel mese di agosto gli investitori selezionati potranno accedere a documenti riservati e informazioni dettagliate sul progetto.