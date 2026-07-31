Lazio, Er Faina a RL: "La squadra sta soffrendo. Ratkov? Ecco cosa penso"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Damiano Er Faina si è espresso sulla dinamica Taylor - Gattuso, sulle problematiche di Ratkov e sulla sofferenza della squadra tra caldo e situazione societaria. Di seguito le sue parole.

TAYLOR - "Sono cose che succedono spesso e in tutte le squadre. Il problema è che la Lazio era in diretta, altrimenti non sarebbe neanche emersa questa notizia. Io credo sia stato anche un monito a quella che è la situazione societaria, che credo la squadra stia soffrendo più del previsto. La situazione metereologica non aiuta. Ieri quando è successo erano le 10.15. Faceva caldissimo. La Lazio giocherà alle 9.30 di mattina".

RATKOV - "Ha 20 presenze tra Europa e Champions League. Non se lo possono permettere tutti i calciatori. Quindi un po' di carisma me lo aspettavo. Quando entra in campo fa difficolta. Forse avrà un blocco e la situazione societaria potrebbe aver influito. Non so. Io non credo che sia così scarso. Lo visto in europa e mi era sembrato un giocatore che aveva presenza in area di rigore, che apriva spazio alle sue spalle per i compagni".