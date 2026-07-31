Lazio | Il Benfica passa il turno, solo panchina per Ivanovic: l'indizio di mercato

Dopo l'1-1 dell'andata in terra Svizzera, il Benfica distrugge il San Gallo con un roboante 5-0. lenglet e la quadripletta di Pavlidis fanno così accedere i portoghesi alla fase successiva delle qualificazioni alla prossima Europa League, dove il Benfica sfiderà gli Hearts.

L'obiettivo della Lazio, Franjo Ivanovic, non è stato però tra i protagonisti della sfida. Mentre nella gara d'andata il tecnico Marco Silva gli aveva concesso uno spezzone nel finale, in quella di ritorno il centravanti croato è rimasto seduto in panchina per tutti e novanta i minuti. A sostituire l'assoluto protagonista Pavlidis è stato infatti il neo acquisto Duran.

C'è tanta, troppa concorrenza lì davanti per Ivanovic. Lui vuole tornare protagnosta, la Lazio ci pensa. Rimane in lizza come nuovo centravanti, ma la lista dei papabili è lunga e non mancano le petendenti.