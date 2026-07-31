NEWS | Alcaraz cambia look e sceglie i capelli 'alla Hamilton" - FT

31.07.2026 18:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Alcaraz cambia look e sceglie i capelli 'alla Hamilton" - FT

Carlos Alcaraz sa sempre come far parlare di sé in campo e fuori. Lo spagnolo, lontano dal tennis da diversi mesi causa infortunio, tornerà in campo, salvo imprevisti, nel Masters 1000 di Cincinnati che si svolgerà a metà agosto e, nel mentre, ha deciso di cambiare radicalmente look. Se in occasione dello scorso US Open... <<< CAMBIO LOOK DI ALCARAZ >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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