Lazio, Becker e il rinnovo con lo Schalke: “Ecco come stanno le cose”

31.07.2026 21:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Becker e il rinnovo con lo Schalke: “Ecco come stanno le cose”

C’è anche Vitalie Becker tra i giocatori accostati alla Lazio per rinforzare il reparto arretrato di Gattuso. Il classe 2005, terzino sinistro e all’occorrenza anche difensore centrale, ha il contratto in scadenza nel 2027 e proprio in merito al rinnovo è intervenuto ai microfoni di Ruhr24. Di seguito le sue parole.

Ci sono delle trattative, ma non sono un problema per me durante la preparazione pre-campionato. Il mio agente si sta occupando di tutto. Sono completamente tranquillo; è in buoni rapporti con Frank Baumann e Max Lüftl”.

Smentita quindi l’ipotesi di una strada in salita per il rinnovo: “Non è vero. Non ho mai detto di voler andarmene e ho ancora un contratto. Sono completamente concentrato sullo Schalke e sull'attuale preparazione pre-campionato”. Non lo spaventa neanche la presenza di Gosens in rosa: “Il calcio si nutre di competizione. Robin porta con sé una grande esperienza. Ha giocato in Champions League ed è stato un giocatore della nazionale. Posso imparare molto da lui”.

È un onore per me giocare per lo Schalke. Mi godo ogni allenamento, ogni amichevole, ogni partita ufficiale. Sono al 100% con il club”. Si allontana quindi ulteriormente un profilo di per sé già complicato vista la presenza sulla sinistra della difesa di Pedraza, Tavares e Pellegrini in casa Lazio.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.