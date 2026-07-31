Lazio, Becker e il rinnovo con lo Schalke: “Ecco come stanno le cose”

C’è anche Vitalie Becker tra i giocatori accostati alla Lazio per rinforzare il reparto arretrato di Gattuso. Il classe 2005, terzino sinistro e all’occorrenza anche difensore centrale, ha il contratto in scadenza nel 2027 e proprio in merito al rinnovo è intervenuto ai microfoni di Ruhr24. Di seguito le sue parole.

“Ci sono delle trattative, ma non sono un problema per me durante la preparazione pre-campionato. Il mio agente si sta occupando di tutto. Sono completamente tranquillo; è in buoni rapporti con Frank Baumann e Max Lüftl”.

Smentita quindi l’ipotesi di una strada in salita per il rinnovo: “Non è vero. Non ho mai detto di voler andarmene e ho ancora un contratto. Sono completamente concentrato sullo Schalke e sull'attuale preparazione pre-campionato”. Non lo spaventa neanche la presenza di Gosens in rosa: “Il calcio si nutre di competizione. Robin porta con sé una grande esperienza. Ha giocato in Champions League ed è stato un giocatore della nazionale. Posso imparare molto da lui”.

“È un onore per me giocare per lo Schalke. Mi godo ogni allenamento, ogni amichevole, ogni partita ufficiale. Sono al 100% con il club”. Si allontana quindi ulteriormente un profilo di per sé già complicato vista la presenza sulla sinistra della difesa di Pedraza, Tavares e Pellegrini in casa Lazio.