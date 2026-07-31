Lazio, Markmann rinnova con il Nordsjaelland: “Mi sento sollevato”

Dopo aver rifiutato il trasferimento alla Lazio ecco il rinnovo di contratto. Noah Markmann prolunga il proprio rapporto con il Nordsjaelland fino al 30 giugno 2029, allungando quindi di due anni la vecchia scadenza.

Ai microfoni dei canali ufficiali del club danese Markmann ha anche commentato il rinnovo: “Sono felice, orgoglioso e sollevato che il mio futuro si sia finalmente delineato. Mi dà davvero serenità e ora non vedo l'ora di continuare a lottare per l'FC Nordsjælland. Per me, è il posto perfetto. Faccio parte del club da molti anni, quindi so che è il posto giusto per crescere come calciatore, perché si viene costantemente stimolati dagli allenatori e dai compagni di squadra”.

“Mi piace stare qui e mi sono sempre sentito a mio agio nel club, sia per lo stile di gioco che per tutti i valori che rappresenta. Ora non vedo l'ora di tornare a giocare davanti ai tifosi, perché mi hanno sempre sostenuto e sono importantissimi per noi giocatori. Quindi non vedo l'ora di affrontare tutte le entusiasmanti sfide che mi attendono e di dare il massimo per i tifosi”.