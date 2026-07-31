Roma | Demolito il ponte della Storta: cosa succede ora, strade alternative

Una giornata fondamentale per la viabilità della periferia nord-ovest della Capitale. È stato demolito oggi il vecchio ponte di via della Storta, situato nel cruciale snodo all'incrocio con via di Boccea e via di Casal Selce. L'intervento segna il passaggio alla fase centrale di un'importante opera pubblica destinata a ridisegnare la circolazione e a garantire maggiore sicurezza in un'area di collegamento nevralgica tra il Municipio XIII e il Municipio XIV.

Il progetto complessivo, curato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, prevede un investimento economico di circa 4,5 milioni di euro. L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria più ampia e moderna, capace di superare i limiti strutturali del precedente viadotto e di sostenere in modo efficiente i flussi di traffico quotidiani tra i quadranti periferici e le grandi arterie d'accesso alla città.

Per limitare al massimo i disagi e assicurare la continuità della circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione ha predisposto un piano di viabilità alternativa. A partire dallo scorso 27 luglio, Roma Capitale ha aperto al transito una nuova strada provvisoria parallela a via della Storta, caratterizzata da un accesso in corrispondenza di via di Mezzenile e un'immissione diretta su via di Boccea.

Il piano viario provvisorio prevede inoltre modifiche e direzioni di marcia obbligatorie che interessano direttamente anche le vicine arterie di via di Casal Selce, via Boccea e via Montanaro, chiamate a sostenere i flussi deviati dal cantiere.