Lazio - Avellino, al Fersini c’è anche un ex biancoceleste
01.08.2026 09:47 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto pronto al Fersini per la sfida amichevole tra la Lazio di Gattuso e l’Avellino di Nesta. Una sfida che si giocherà a porte chiuse ma dove non mancano personalità importanti come quella dell’ex Lazio Giuseppe Favalli pizzicato a bordocampo a vedere il match.
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