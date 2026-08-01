Lazio - Avellino, al Fersini c’è anche un ex biancoceleste

01.08.2026 09:47 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio - Avellino, al Fersini c’è anche un ex biancoceleste

Tutto pronto al Fersini per la sfida amichevole tra la Lazio di Gattuso e l’Avellino di Nesta. Una sfida che si giocherà a porte chiuse ma dove non mancano personalità importanti come quella dell’ex Lazio Giuseppe Favalli pizzicato a bordocampo a vedere il match. 

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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