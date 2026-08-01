Lazio, Gattuso abbraccia due pezzi di storia: l'incontro con Nesta e Favalli
01.08.2026 10:15 di Simone Locusta
Prima dell'inizio del match amichevole contro l'Avellino, il terzo della peparazione estiva, il mister della Lazio Gennaro Gattuso ha incontrato Alessandro Nesta e Giuseppe Favalli, due pezzi da novanta che hanno scritto la storia del club biancoceleste. Di seguito la foto dell'incontro pubblicata sui profili social della Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.