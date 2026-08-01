Lazio, Gattuso abbraccia due pezzi di storia: l'incontro con Nesta e Favalli

Prima dell'inizio del match amichevole contro l'Avellino, il terzo della peparazione estiva, il mister della Lazio Gennaro Gattuso ha incontrato Alessandro Nesta e Giuseppe Favalli, due pezzi da novanta che hanno scritto la storia del club biancoceleste. Di seguito la foto dell'incontro pubblicata sui profili social della Lazio.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.