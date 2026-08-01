Lazio | Taylor meno entusiasta rispetto ai primi mesi? La Premier osserva

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RASSEGNA STAMPA - Tra le poche certezze rimaste a Formello c'è Kenneth Taylor. In una Lazio che ha salutato diversi senatori e vive un momento di profonda contestazione, il centrocampista olandese rappresenta uno dei pochi punti fermi.

Il diverbio avuto giovedì mattina con Gennaro Gattuso è stato archiviato come un semplice "episodio di campo". Lo stesso Taylor, tornato a sorridere già nella seduta pomeridiana dopo il confronto con il tecnico, ha contribuito a spegnere ogni polemica. Anche il suo agente, Guido Albers, ha confermato dall'Olanda che il chiarimento c'è stato, senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Resta il fatto che il classe 2002 continua ad attirare l'attenzione di diversi club, soprattutto inglesi. Già nei mesi scorsi alcune società di Premier League avevano manifestato interesse senza affondare il colpo e l'episodio con Gattuso potrebbe rappresentare un'occasione per tornare alla carica.

Quando a gennaio scelse la Lazio, Taylor aveva anche altre opportunità, ma decise di sposare il progetto biancoceleste. All'epoca la protesta dei tifosi era appena iniziata, mentre oggi il clima è completamente cambiato: la contestazione è esplosa, diversi big hanno lasciato la squadra e il progetto tecnico ha perso parte del suo fascino. Non a caso, spiega il Corriere dello Sport, dall'Olanda filtrano indiscrezioni su un giocatore meno entusiasta rispetto ai primi mesi.