GOSSIP | Diletta Leotta cambia casa: operazione da oltre 10 milioni di euro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Diletta Leotta è pronta a cambiare casa. A pochi mesi dalla nascita del secondogenito Leonardo, avuto insieme al marito Loris Karius, la conduttrice avrebbe deciso di mettere in vendita il suo super attico di Milano. A raccontare l’indiscrezione è Sandro Pirrotta su Vanity Fair che parla di “un immobile esclusivo il cui valore... <<< DILETTA LEOTTA >>>