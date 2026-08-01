GOSSIP | Diletta Leotta cambia casa: operazione da oltre 10 milioni di euro
01.08.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Diletta Leotta è pronta a cambiare casa. A pochi mesi dalla nascita del secondogenito Leonardo, avuto insieme al marito Loris Karius, la conduttrice avrebbe deciso di mettere in vendita il suo super attico di Milano. A raccontare l’indiscrezione è Sandro Pirrotta su Vanity Fair che parla di “un immobile esclusivo il cui valore... <<< DILETTA LEOTTA >>>
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