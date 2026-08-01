Lazio, depositato un nuovo contratto: ecco di chi si tratta

Nuovo acquisto per la Lazio. Negli ultimi giorni è stato depositato un nuovo contratto alla Lega Serie A ed è un colpo che vi avevamo annunciato in esclusiva un mese fa. Si tratta di Lucas Veridiano del PAOK, difensore centrale classe 2010 dal triplo passaporto (greco, brasiliano e statunitense). A portarlo a Roma è stato Amarildo dal Brasile: il giovane ha firmato un contratto di due anni e nella prossima stagione giocherà tra la Lazio under 17 e la Primavera. Ora è anche ufficiale: di seguito l'immagine dal sito della Lega che lo certifica.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03