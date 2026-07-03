Calciomercato | Lazio, Amarildo sbarca a Formello: c'è un talento con lui

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Un lavoro silenzioso, durato mesi, portato avanti lontano dai riflettori e culminato oggi con l'arrivo nella Capitale. La Lazio ha accolto a Formello Lucas Veridiano, difensore centrale classe 2010 – ha compiuto 16 anni lo scorso 27 gennaio – considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile greco. A portarlo a Roma è stato Amarildo, giunto direttamente dal Brasile, accompagnato dall'agente del ragazzo e dai genitori del giovane talento, per completare un percorso che ormai può considerarsi definito. Lucas ha siglato un contratto di due anni. Giocherà tra la Lazio under 17 e la Primavera. È un profilo importante che in prospettiva potrà decidere se giocare con la Nazionale greca, statunitense o brasiliana, essendo in possesso del triplo passaporto.



L'avvicinamento tra Lucas e la Lazio parte da lontano. Già durante lo scorso inverno la famiglia Veridiano era stata nella Capitale insieme ad Amarildo per conoscere da vicino l'ambiente biancoceleste. In quell'occasione i genitori del difensore del PAOK Salonicco, capitano delle selezioni giovanili e nel giro delle nazionali elleniche, avevano visitato il centro sportivo di Formello, approfondendo soprattutto il progetto educativo e scolastico che accompagnerà la crescita del ragazzo. Un aspetto ritenuto fondamentale dalla famiglia, rimasta particolarmente colpita dalle garanzie offerte dalla società.

Veridiano, alto 1,87 metri, destro naturale, possiede passaporto greco, brasiliano e statunitense e rappresenta un profilo che la Lazio segue da tempo. Leader in campo, abituato a indossare la fascia di capitano nelle giovanili del PAOK e reduce dalle esperienze con la Grecia Under 15, arriva a Roma con l'obiettivo di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. E chissà che, tra qualche anno, quel viaggio compiuto oggi insieme ai suoi genitori e ad Amarildo non venga ricordato come il primo passo di una storia importante in biancoceleste.