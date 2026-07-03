Calciomercato Lazio | Il Milan si inserisce per Gila: contatti con l'agente
03.07.2026 07:27 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Asta per Mario Gila. Non c'è più solo il Napoli sul centrale biancoceleste: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan si sarebbe inserito con forza nella corsa per assicurarsi il difensore della Lazio. La dirigenza rossonera avrebbe già avviato i primi contatti con l'agente dello spagnolo, poi andrà formalizzata una prima offerta ufficiale al club biancoceleste.
Pubblicato il 2/07
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.