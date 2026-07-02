Il messaggio di Nesta: "Siete nel mio cuore. Forza Lazio"
02.07.2026 21:35 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Non è presente fisicamente, ma c'è col cuore. Alessandro Nesta ha mandato un videomessaggio ai tifosi presenti alla manifestazione contro la gestione societaria del presidente Lotito. Le parole dell'ex biancoceleste: "Ciao ragazzi, è tempo che non ci sentiamo e vediamo ma siete sempre nel mio cuore. Spero che sia una grande festa, un grande abbraccio e forza Lazio".
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