Lazio, Galante promuove Frattesi: "Avrà più spazio, sono contento per lui"

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Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Fabio Galante ha parlato del passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Di seguito le sue parole a riguardo: "Frattesi alla Lazio? Davide lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale, ci siamo sentiti ieri e gli ho fatto l'in bocca al lupo per la nuova avventura. Mi è dispiaciuto della sua partenza perché Davide quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande. I momenti belli dell'Inter lo hanno visto protagonista, vedi il gol con il Barcellona ma anche con Verona e Udinese tra gli altri. Ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti. Però andrà in una piazza dove avrà più spazio, si metterà in mostra per la Nazionale. Ripeto, mi dispiace ma sono contento per lui per come potrà mettersi in evidenza".