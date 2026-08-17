Lazio - Mantova, Taylor il peggiore a centrocampo: le pagelle dei quotidiani

17.08.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Mantova, Taylor il peggiore a centrocampo: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Rendimento ben lontano da quello ammirato nella scorsa stagione per Kenneth Taylor nella gara contro il Mantova. La Lazio viene eliminata dalla Coppa Italia e l’olandese fatica immensamente, con poco guizzo e poca freschezza, ma anche con un errore nel recupero nell’area lombarda che pesa sul risultato finale. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 4

IL MESSAGGERO - Taylor 5

CORRIERE DELLA SERA - Taylor 4.5

TUTTOSPORT - Taylor 5

IL TEMPO - Taylor 4.5

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.