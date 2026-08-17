Lazio, Zaccagni: "Ritiro a quaranta gradi, le gambe non giravano"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza stampa. Oltre a esprimersi sulla partita, il numero dieci è tornato anche sul ritiro estivo svolto nel centro sportivo di Formello. Di seguito le sue parole in merito: "Siamo rimasti timidi soprattutto a inizio partita. Nel primo tempo potevamo spingere di più, ma penso che abbiamo sbagliato l’atteggiamento più che a livello tattico. E questa cosa dal primo giorno di ritiro non era mai mancata. Abbiamo lavorato benissimo, con un’alchimia che raramente ho visto durante questi anni. Ma può essere anche il ritiro pesante che abbiamo fatto, forse le gambe stasera non giravano così come nelle partite precedenti. Dispiace perché siamo usciti dalla Coppa dopo un bellissimo percorso fatto lo scorso anno. Domani sicuramente parleremo tutti insieme, è giusto sentire l’opinione di ognuno. Poi si riparitrà”.

"Nessuno si lamentava nonostante il ritiro sotto i quaranta gradi, i ragazzi sempre col sorriso e si era creata anche un’alchimia importante. Per quello la partita di stasera ci ha dato una batosta importante e per quello domani ci parleremo facendoci un esame di coscienza. Ora ci sarà l’inizio del campionato e vogliamo iniziare bene”.