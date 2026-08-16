Tacchinardi a Mediaset: "Frattesi? Alla Lazio si mette in gioco, non è più..."

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Davide Frattesi ha appena debuttato con la maglia della Lazio, Gattuso lo ha mandato in campo per gli ultimi venti minuti del match di Coppa Italia contro il Mantova. In occasione dell'esordio, ai microfoni di Mediaset, si è espresso sul centrocampista Alessio Tacchinardi. Queste le considerazioni: "Davide Frattesi è un giocatore forte, ha 6-7 gol nelle gambe a stagione. Si mette in gioco alla Lazio, non è più un ragazzino che va in un’ottima squadra, ma quello che deve determinare. Ha un’altra responsabilità, è un altro sport rispetto a quello che faceva all’Inter. Sono curioso di capire quello che farà a Roma".

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