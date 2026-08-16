Lazio, Fabiani: "Gattuso ci ha dato entusiasmo. Mercato? Faremo tutto"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Mantova per parlare di mercato e della scelta di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole:

COME SI RIPARTE - "Si riparte con l'intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa partendo al mister, è arrivato Gattuso che ci ha portato ottimismo e motivazioni".

MERCATO - "Con Gattuso scherzavamo che dovevamo fare il centravanti con il difensore e abbiamo chiuso il centrocampista. Alcuni giocatori vogliono aspettare, altri che ad oggi hanno altre ambizioni. Monitoriamo il tutto, credo che da qui alla fine faremo quello che ci siamo ripromessi di fare".

GATTUSO - "L' abbiamo ritrovato più motivato di prima, combattente nato, ha portato entusiasmo e professionalità, per cui ci appoggiamo molto a Rino".

CESSIONI - "Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri, ma su alcuni c'è un veto a prescindere. Altri, invece, potrebbero rappresentare un'uscita. Frattesi lo abbiamo fatto aldilà delle uscite".