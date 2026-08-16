Calciomercato Lazio | Nuno Tavares ha già la testa altrove: l'indizio social

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è sempre più lontano dalla Lazio. Le voci si susseguono, il suo nome è finito anche in orbita Milan, ma non c'è ancora nessuna trattativa in fase avanzata. Nelsuo ruolo ci sono anche Pedraza e Pellegrini, sono tre calciatori per un solo posto e il portoghese sembra essere l'indiziato numero uno a partire.

Dalle voci, ai fatti. O meglio, agli indizi. Più indizi fanno una prova e di questi tempi le azioni sui social hanno un peso. Tavares ha infatti eliminato ogni traccia della Lazio dal proprio profilo Instagram, togliendo ogni foto della sua avventura in biancoceleste. Il messaggio sembra chiaro, l'ex Arsenal ha già la testa altrove.