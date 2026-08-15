Lazio - Mantova, i convocati di Modesto per i trentaduesimi di Coppa Italia

15.08.2026 21:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Mantova, i convocati di Modesto per i trentaduesimi di Coppa Italia
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Inizierà ufficialmente alle 21:15 di domenica 16 agosto la stagione della Lazio di Gennaro Gattuso. Per l’occasione i biancocelesti sfideranno all’Olimpico nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Mantova di Francesco Modesto. Proprio il club lombardo ha diffuso tramite il proprio sito l’elenco dei convocati per il match. Di seguito il comunicato.

Sono 25 i calciatori convocati da Mister Francesco Modesto per Lazio-Mantova. Aggregato al gruppo in partenza per Roma anche Spinaccé che rimane indisponibile al pari di Vesentini e Radaelli. Questa la lista.

PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi

DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa

CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna

ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.