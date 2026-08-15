Lazio - Mantova, i convocati di Modesto per i trentaduesimi di Coppa Italia
Inizierà ufficialmente alle 21:15 di domenica 16 agosto la stagione della Lazio di Gennaro Gattuso. Per l’occasione i biancocelesti sfideranno all’Olimpico nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Mantova di Francesco Modesto. Proprio il club lombardo ha diffuso tramite il proprio sito l’elenco dei convocati per il match. Di seguito il comunicato.
“Sono 25 i calciatori convocati da Mister Francesco Modesto per Lazio-Mantova. Aggregato al gruppo in partenza per Roma anche Spinaccé che rimane indisponibile al pari di Vesentini e Radaelli. Questa la lista.
PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi
DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa
CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna
ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti”.