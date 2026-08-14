"Se prendi Icardi faccio abbonare tutta la famiglia": la risposta di Lotito - VIDEO

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Il nome di Mauro Icardi sta infuocando la Capitale tra tifosi della Lazio... e quelli della Roma. Il possibile ritorno in Italia del centravanti argentino alimenta le discussioni e viene coinvolto anche Lotito.

Dopo la prima chiamata di poche ore fa, ne spunta un'altra. Questa volta è un tifoso della Roma ad aver chiamato Lotito al telefono, riferendogli che dopo l'acquisto di Frattesi si è abbonato, ma se prende anche Icardi fa abbonare tutta la famiglia. Il tono è palesemente ironico.

Lotito, di tutta risposta, chiude quasi subito, ma prima si lascia andare a una risposta suggestiva: "Ciao, fai abbonare tutta la famiglia". Non è chiaro se si tratti di un indizio vero e proprio, ma la suggestione rimane. Di seguito il video.

Come vi dicevo oggi, la maggior parte sono romanisti che aspettano la sbroccata. pic.twitter.com/k1YlFhcgdG — LazioSpace (@SpaceLazio) August 13, 2026