Paganini: "Lazio opportunità importante per Frattesi. In attacco..."

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Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'operazione che porterà Davide Frattesi alla Lazio. Di seguito le sue parole:

"È sempre stato l'oggetto del desiderio di tante squadre, dalla Roma al Napoli, passando per la Juve. Poi è sempre rimasto all'Inter. Non ha mai avuto una continuità di rendimento dopo Sassuolo, credo che questa sia un'opportunità importante. Magari la Lazio farà un'altra operazione importante sulla prima punta. È una Lazio che così almeno alza un po' il livello".