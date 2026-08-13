Calciomercato Lazio | Romano conferma: "Frattesi, ultimi passaggi!"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Anche Fabrizio Romano, sul proprio profilo X, conferma quanto vi avevamo raccontato nella serata di ieri. Davide Frattesi è a meno di un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. In queste ore la società biancoceleste sta definendo gli ultimi passaggi formali con l'Inter. La giornata di oggi dorebbe essere quella della chiusura e che porterà al via libera per il trasferimento del centrocampista nella Capitale. Successivamente, invece, i nerazzurri vireranno su Curtis Jones del Liverpool.

🚨 Lazio are expected to close final steps of Davide Frattesi deal with Inter today. ️



Inter will then focus their efforts on Curtis Jones as top target. pic.twitter.com/ol97OCZAqm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026