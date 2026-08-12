Lulic, Klose e le giovanili: gli scatti più emozionanti di Frattesi alla Lazio - FOTO

Un ritorno a casa vero e proprio. Davide Frattesi conosce bene la strada per Formello, che ha vissuto per otto anni. Fino al 2014, infatti, ha vestito la maglia delle giovanili della Lazio, prima di passare alla Roma e continuare altrove la sua carriera. Alcuni scatti del suo periodo in biancoceleste girano da tempo sui social e sono ormai diventati iconici. E in tantissimi li hanno ripubblicati proprio nelle ultime ore dopo la notizia della chiusura imminente del suo ritorno nella Capitale.

Ci sono le foto con Lulic e Klose dopo il 26 maggio 2013, la storica finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio di Petkovic contro la Roma di Andreazzoli. Poi anche immagini di Frattesi in campo con la maglia biancoceleste, sia con tutta la squadra di allora che insieme a Gianluca Scamacca, ora attaccante dell'Atalanta ma passato anche per Formello (nel 2012 si è spostato alla Roma). Adesso, dodici anni dopo, è tempo di creare nuovi ricordi. Di seguito le foto.