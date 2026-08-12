Calciomercato Lazio | Romagnoli, ora l'Atalanta è una pista calda: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per la terza volta ha salutato i tifosi, per la terza volta è stato costretto a fare un passo indietro. Alessio Romagnoli è ancora un giocatore della Lazio, ma la sua volontà di lasciare Formello e di separarsi dalla società è viva più che mai. Il suo obiettivo era quello di trasferirsi in Qatar: non avrebbe dovuto affrontare la sua squadra del cuore da avversario e si sarebbe garantito l'ultimo grande stipendio della carriera.

SARRI VUOLE ROMAGNOLI - La trattativa con l'Al-Sadd però non è andata a buon fine e il club qatariota ancora oggi rimanda il trasferimento chiedendogli di aspettare. La timeline stabilita dal calciatore, però, sta per scadere e nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta nel suo futuro. Romagnoli ha iniziato a valutare l'opzione Atalanta. A Bergamo ritroverebbe Maurizio Sarri, un allenatore che lo stima e che conosce alla perfezione. L'ammirazione reciproca tra i due è il frutto degli ottimi risultati difensivi ottenuti a Roma che rendono Romagnoli un'occasione d'oro per la nuova Dea del Comandante.

L'ATALANTA LAVORA SU ROMAGNOLI - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il momento non sarebbe arrivata ancora una decisione da parte del calciatore. La stessa Atalanta prima di poter affondare il colpo dovrà liberarsi di alcune pedine per alleggerire il reparto. Ma, nel frattempo, porta avanti un lavoro di convincimento del calciatore con Sarri in prima linea per strappare il 'sì' di Romagnoli. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Il difensore vuole lasciare la Lazio, nonostante il comportamento esemplare avuto dal suo rientro in gruppo. Il rapporto con la società è logoro al punto che sarebbe disposto anche a restare in Serie A pur di dire addio a Formello.