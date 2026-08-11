Calciomercato | L'Inter torna su Jones, ma Frattesi lo blocca. E la Lazio...

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L'Inter vuole rinforzare il proprio centrocampo e ha individuato da tempo in Curtis Jones il profilo ideale. Il club nerazzurro deve però fare i conti con un reparto che deve essere sfoltito. Solo Akinsanmiro ha salutato, direzione Monza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi può far spazio al calciatore del Liverpool. La sua avventura in nerazzurro è al capolinea e, nelle ultime ore, sembra che la Lazio sia tornata sulle tracce del classe '99. In uscita ci sono anche Asslani e Massolin, ma è l'ex Sassuolo a occupare lo slot più "ingombrante".