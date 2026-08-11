Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, c'è il Porto. Ratkov riflette e...

RASSEGNA STAMPA - Non ci sono uscite senza entrate. Questo è il mercato a saldo zero della Lazio. Per arrivare quindi a un difensore e a un attaccante, la società biancoceleste dovrà prima vendere. "I soldi da qualche parte devono entrare", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. E infatti ci sono due indiziati ad andare via e lasciare Formello.

Si tratta di Nuno Tavares e Ratkov. Il terzino non si allena da settimane per un problema al ginocchio, è andato in Portogallo per fare un controllo e ora rientrerà a Roma. Per lui c'è stato un sondaggio del Porto, che al momento però non ha trovato seguito. Sul centravanti serbo invece c'è il forte interesse della Dinamo Mosca.

Come vi abbiamo raccontato c'è stata anche un'offerta da parte del club russo: si attende la risposta del giocatore, che pare non essere molto convinto della destinazione. Dal canto suo Gattuso gli ha già mandato più di un segnale, sia parlando della necessità di un nuovo acquisto in attacco che facendo giocare Dia da titolare al centro del tridente.