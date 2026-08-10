Inter, Braglia sicuro: "Provedel e Martinez andranno molto bene"
10.08.2026 20:00 di Simone Locusta
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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della coppia Martinez - Provedel a difesa della retroguardia dell'Inter. Di seguito le sue parole: "Nell'Inter, come nella Fiorentina, ci sono i due migliori allenatori dei portieri. Sono loro la garanzia che i portieri andranno molto bene".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.