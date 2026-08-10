Lazio, Zazzaroni cita Gattuso: "Chiedete a lui e Spalletti se..."

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Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha espresso il suo pensiero sulle vicende relative alla Nazionale italiana e sulle ultime dichiarazioni di Paolo Maldini. Nel suo discorso riguardante il ct azzurro, il giornalista ha citato anche Gennaro Gattuso, ora allenatore della Lazio. Di seguito ciò che ha scritto.

"Se dopo il no di Guardiola avessero indicato come ct Antonio Conte, che per inciso ha solo due anni più di Pep e non può essere considerato un difensivista, né un perdente, Paolo e Leonardo sarebbero ancora al loro posto. Qualcuno dovrebbe spiegare a Paolo la struttura e le funzioni della Figc precisando che gli unici a decidere la politica di valorizzazione dei giocatori sono i club. A Coverciano arrivano atleti formati dalle società. Uno come Conte avrebbe garantito il risultato sportivo e quindi la possibilità per il nuovo management di sviluppare finalmente un programma a lunga scadenza: se la Nazionale non risponde sul campo, presidenti e dirigenti federali fanno le valigie e vanno a casina".

"Di sicuro le parole di Urbano Cairo, mica uno qualsiasi, non sono interpretabili: 'I club volevano Antonio'. Guardiola è un tecnico formidabile ma, nonostante i titoli accumulati e l'indiscussa personalità, dubito che avrebbe potuto lavorare per più di una settimana ogni due mesi con gli azzurri. Chiedere a Spalletti e Gattuso. O a Mancini. Ho stima di Paolo così come apprezzavo tanto, ricambiato, suo padre Cesare, ma sull'intransigenza mi rifaccio a una battuta del grande Marcello Marchesi: 'Intransigente. Sbagliando si spara'".