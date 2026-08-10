Calcio, il nuovo pacchetto di Sky per il 2026: tra coppe e Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Nuovi trofei da assegnare, campionati da conquistare e sogni europei da inseguire. Nella casa dello sport di Sky torna il grande calcio, con una stagione che si preannuncia avvincente dal primo all'ultimo minuto, con 11 mesi spettacolari da vivere senza soste su Sky e in streaming su Now. Dai campionati nazionali a quelli internazionali, e mercoledì 12 agosto già la Supercoppa europea in esclusiva, primo calcio d'inizio ufficiale della stagione 2026/2027. Il trofeo che si contenderanno Psg e Aston Villa darà ufficialmente il via a un anno con oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta, con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva e i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big), la Serie C Sky Wifi e le avvincenti sfide in esclusiva di Premier League inglese (fino al 2028) e, in Germania, Bundesliga e Zweite Bundesliga (fino al 2029). Saranno oltre 500 i match europei da seguire da nord a sud e da est a ovest del continente, con la grande attesa per l'inizio della Champions League con Sky che trasmetterà 185 partite su 203 della stagione in esclusiva. Dall'8 settembre, Inter, Napoli, Roma e, per la prima volta della sua storia, il Como scenderanno in campo insieme agli altri 32 club per la prima giornata della League Phase della massima competizione europea. Dal 16 settembre toccherà poi alla UEFA Europa League, con Milan e Juventus tra le squadre più attese dell'edizione 2026/2027, mentre dal 15 ottobre sarà il momento del calcio d'inizio della Conference League, con l'Atalanta che cercherà un posto tra le 36 squadre partecipanti a partire dallo spareggio di fine agosto. Assoluti protagonisti nella Casa dello Sport anche i campionati femminili, con la Serie A Women's Cup alla sua seconda edizione, una partita a turno di Women's Super League inglese e, da gennaio, la Coppa Italia Women (a partire dai quarti di finale) e la Supercoppa Women. Grazie a un racconto ancora più ricco e immersivo, con i rinnovati spazi editoriali dedicati alle coppe europee e alla tecnologia dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills, sarà come essere allo stadio: aggiornamenti in tempo reale, grafiche interattive e analisi della squadra di Sky Sport forniranno un flusso continuo di news per tutta la settimana per non perdere neanche un frame. (ANSA).